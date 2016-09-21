 “Paşa”lar gibi – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    “Paşa”lar gibi

    “Paşa”lar gibi
    'yı 5-1'lik skorla yenip sezonun ilk galibiyeti alan , pazar günü Kadıköy'de oynayacağı maçının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı. Kasımpaşa maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken, diğerleri çift kale oynayıp dayanıklılık koşusu yaptı. Neşe içinde geçen idmanda van Persie yine yoktu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Paşa”lar gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.