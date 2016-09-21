“Paşa”lar gibi
Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla yenip sezonun ilk galibiyeti alan Fenerbahçe, pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı. Kasımpaşa maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken, diğerleri çift kale oynayıp dayanıklılık koşusu yaptı. Neşe içinde geçen idmanda van Persie yine yoktu.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
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