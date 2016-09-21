Ozan’dan 2’de 2
Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa'ya attığı ikinci golün sahibi Ozan Tufan, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkartırken ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ligde ceza sahasında sadece iki kez topla buluşan 21 yaşındaki yıldız, ikisinde de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Ozan, her iki golü de kafayla attı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
kartal ocakta beşiktaşta
- Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
Toplam 1
Yorum
UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
- Trabzonspor kupada moral arıyor
Toplam 1
Yorum
trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
Ozan’dan 2’de 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.