 Ozan’dan 2’de 2 – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Ozan’dan 2’de 2

    Ozan’dan 2’de 2
    Sarı-lacivertli takımın 'ya attığı ikinci golün sahibi Ozan Tufan, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkartırken ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ligde ceza sahasında sadece iki kez topla buluşan 21 yaşındaki yıldız, ikisinde de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Ozan, her iki golü de kafayla attı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
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