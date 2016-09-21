 Kadınların günü kutlandı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kadınların günü kutlandı

    Kadınların günü kutlandı
    Dünya F.Bahçeli Kadınlar Günü, F.Bahçe Gönüllüleri Derneği'nde düzenlenen bir etkinlikle, bir grup kadın taraftarca kutlandı. Kutlama pastasının kesildiği etkinlikte, konuşmalar yapıldı ve kadınların F.Bahçe'ye duydukları inancın ve verdikleri desteğe dikkat çekildi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:19
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