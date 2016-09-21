Kadınların günü kutlandı

Dünya F.Bahçeli Kadınlar Günü, F.Bahçe Gönüllüleri Derneği'nde düzenlenen bir etkinlikle, bir grup kadın taraftarca kutlandı. Kutlama pastasının kesildiği etkinlikte, konuşmalar yapıldı ve kadınların F.Bahçe'ye duydukları inancın ve verdikleri desteğe dikkat çekildi.