"İlk golümü F.Bahçe'ye atmak istiyorum"
Gaziantepsporlu futbolcu İlhan Parlak: "İnşallah İstanbul'da istediğimiz futbolu, mücadeleyi sahaya yansıtırsak, pozisyonları da değerlendirebilirsek 3 puanla ayrılırız"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un forvet oyuncusu İlhan Parlak, Fenerbahçe ile hafta sonunda oynayacakları maçta, istedikleri futbolu ve mücadeleyi sahaya yansıtmaları halinde galip gelebileceklerini söyledi.
İlhan, Celal Doğan Tesisleri'nde idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarını anımsattı.
Fenerbahçe'nin lige çok iyi başlamadığını kaydeden İlhan Parlak, son maçta Kasımpaşa'ya karşı iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, "İnşallah İstanbul'da istediğimiz futbolu, mücadeleyi sahaya yansıtırsak, şanssızlığımızı kırıp, pozisyonları da değerlendirebilirsek 3 puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.
Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran İlhan, "Lige baktığınız zaman ilk 2 maçta fazla bir şey yapamadım. Adanaspor maçında oynayamadım. Medipol Başakşehir maçında 6-7 kişi yüzde yüz pozisyonlara girdi ama değerlendiremedik. Bir an önce gol atıp şeytanın bacağını kırmak istiyorum. Bu da Fenerbahçe karşılaşmasında olursa iyi olur. Bu sezon ilk golümü Fenerbahçe'ye atmak istiyorum." diye konuştu.
İlhan Parlak, 2007/2009 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:06
- Derdiyok böyle kaçtı
Toplam 16
Yorum
GS şhaktar lı aleks texeriada zaten 5 kurus etmezdi o yüzden cine gitti hulk da öyle burak ayarında oyuncular o yüzden çindeler dimi :D
- Tecrübe koruyacak
Toplam 17
Yorum
elvandalton Allah sabır versin bir sakarlık yaparsa yandı
- Oğuzhan’a erken kutlama
Toplam 4
Yorum
m. sağdıç bu maçta galip çıkacaksa oda gs dır
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