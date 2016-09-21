"İlk golümü F.Bahçe'ye atmak istiyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un forvet oyuncusu İlhan Parlak, Fenerbahçe ile hafta sonunda oynayacakları maçta, istedikleri futbolu ve mücadeleyi sahaya yansıtmaları halinde galip gelebileceklerini söyledi.

İlhan, Celal Doğan Tesisleri'nde idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü Fenerbahçe'yle karşılaşacaklarını anımsattı.

Fenerbahçe'nin lige çok iyi başlamadığını kaydeden İlhan Parlak, son maçta Kasımpaşa'ya karşı iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, "İnşallah İstanbul'da istediğimiz futbolu, mücadeleyi sahaya yansıtırsak, şanssızlığımızı kırıp, pozisyonları da değerlendirebilirsek 3 puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran İlhan, "Lige baktığınız zaman ilk 2 maçta fazla bir şey yapamadım. Adanaspor maçında oynayamadım. Medipol Başakşehir maçında 6-7 kişi yüzde yüz pozisyonlara girdi ama değerlendiremedik. Bir an önce gol atıp şeytanın bacağını kırmak istiyorum. Bu da Fenerbahçe karşılaşmasında olursa iyi olur. Bu sezon ilk golümü Fenerbahçe'ye atmak istiyorum." diye konuştu.

İlhan Parlak, 2007/2009 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.