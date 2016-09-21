Ilgaz son yolculuğa uğurlandı
Eski başkan merhum Faruk Ilgaz'ın vefat eden eşi Nezihe Ilgaz dün son yolculuğuna uğurlandı. Törene asbaşkan Şekip Mosturoğlu da katıldı. Nezihe Ilgaz, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Sahrayıcedid Mezarlığı'nda Faruk Ilgaz'ın yanına defnedildi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:21
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