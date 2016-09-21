 Hollandalı gazeteciye jest – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Hollandalı gazeteciye jest

    Hollandalı gazeteciye jest
    Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot ile söyleşi için Hollanda'dan gelen ve maçı sonrası röportaj sırasında bayılan gazeteciyi F.Bahçeli yetkililer yalnız barıkmadı. Gazetecinin kaldırıldığı hastanede gece boyu kalan yöneticiler, sonra da uçağına kadar eşlik ettiler.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:23
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