Hollandalı gazeteciye jest
Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot ile söyleşi için Hollanda'dan gelen ve Kasımpaşa maçı sonrası röportaj sırasında bayılan gazeteciyi F.Bahçeli yetkililer yalnız barıkmadı. Gazetecinin kaldırıldığı hastanede gece boyu kalan yöneticiler, sonra da uçağına kadar eşlik ettiler.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:23
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