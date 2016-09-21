 ‘Hakaret’ten dava – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    ‘Hakaret’ten dava

    ‘Hakaret’ten dava

    Başkanı hakkında, 2015’te dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

    Kulübü Başkanı hakkında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 2015 yılında yaptığı ziyaretinin ardından "A.... k...... böyle bakanlığın" dediği iddiasıyla "hakaret" suçundan dava açıldı. İddianamede Yıldırım için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

    CEZA ÇIKMAYABİLİR
    Hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın stadın arkasındaki Kenan Evren Lisesi'nin teslimi için hazırlanan protokolün bakanlık tarafından yok sayılması şeklindeki "haksız fiile, tepki olarak ve öfkeyle" söz konusu ifadeleri kullandığı belirtilirken, TCK'nın 129. Maddesi'nin uygulanmasını talep edildi. Söz konusu madde, "şüpheliye verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza vermekten vazgeçilmesini" düzenliyor.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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