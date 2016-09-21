 Güle oynaya oynar – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Güle oynaya oynar

    Güle oynaya oynar

    Teknik direktör Mesut Bakkal, eski öğrencisi Aatif’a kefil oldu: “Ona daha çok şans verilmeli. Aatif, Fener’de elini kolunu sallayarak pozisyona girer”

    Teknik direktör Mesut Bakkal, F.Bahçe'nin 'dan aldığı galibiyetin büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Eski öğrencisi Aatif'a da destek veren Bakkal, Arena'ya yaptığı açıklamada "Aatif daha çok şans bulmalı. Lig temposuna bakarsanız Aatif elini kollunu sallaya sallaya pozisyona girer. Ozan veya Volkan'a verilen süre ona verilse daha farklı olabilirdi. Aatif, Emenike'den de Lens'ten de daha tempoludur. Fener'de güle oynaya oynar" diye konuştu.

    YENEBİLECEĞİ EN İYİ TAKIMDI
    Tecrübeli teknik adam, 5-1'lik skorun aldatıcı olmaması gerektiğinin de altını çizerek "Ahım şahım bir galibiyet değildi. Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında Fenerbahçe'nin işi çok zor. Fenerbahçe yenebileceği en iyi takımı buldu" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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