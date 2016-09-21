Gol motive etti

F.Bahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya atan İsmail Köybaşı, "Bu gole çok ihtiyacım vardı, benim için iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Sürekli oynamaya da ihtiyacım var. Formayı kapmak için Hasan Ali ile tatlı bir rekabetimiz var, bu devam edecek. İyi olan oynar. F.Bahçe kazansın, ben yedek kalayım" dedi.