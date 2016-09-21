Git! Daha uzağa otur
Advocaat, oyundan alınmasına trip yapıp yakınına oturan vatandaşına “Git daha uzağa otur. Negatif enerjinle takımın havasını bozma” diyerek ayar çekti.
Kasmpaşa mücadelesinde Dick Advocaat ve Jeremain Lens arasındaki 'oyundan alma' gerginliğinde yeni bir detay ortaya çıktı.
Maçın 71. dakikasında yerini Sow'a bırakırken hocasına önce "Lütfen beni alma" diye yalvaran, karar değişmeyince de tepki gösterip sinirli bir şekilde yedek kulübesine giden Hollandalı futbolcu, Sow'un 2 dakika sonra attığı gole de sevinmemişti.
Öğrencisinin bu hareketlerini gören Advocaat, gole rağmen Lens'in bu tavrında ısrarcı olmasına daha fazla dayanamadı. Kulübede birkaç koltuk yakınında oturan 29 yaşındaki kanat oyuncusuna dönerek bir anlamda 'reste rest' çekti.
OTORİTESİNİ KOYDU
Tecrübeli çalıştırıcı, agresif hareketlerine devam eden vatandaşına sinirli bir şekilde "Benden uzaklaş; git daha uzak bir yere otur. Negatif enerjinle takımın havasını bozma" diyerek fırçayı bastı.
Advocaat, karşılaşma sonrası Lens'in hareketleri için yaptığı yorumda da "Lens'in istekli, agresif olması iyi bir şey; ama ben bunu çok umursamam" diyerek otoritesini göstermişti.
LENS GÖRÜŞME ODASINA!
Advocaat'ın tüm gelişmelerin ardından Lens ile Samandıra'da özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Oyuncuyu odasına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu yaptıkların sadece basına malzeme verir. Benimle her şeyi konuşup tepki de verebilirsin ama bunun yeri ve zamanı önemli" uyarısında bulundu. Lens de bu ikaz sonrası FB TV'ye çıkarak "Tepkim kesinlikle Advocaat'a değildi. Onun kararlarına karışıp yargılayamayız. Sadece daha çok oynamak istediğim için bir reaksiyondu" açıklamasını yaptı.
Maçın 71. dakikasında yerini Sow'a bırakırken hocasına önce "Lütfen beni alma" diye yalvaran, karar değişmeyince de tepki gösterip sinirli bir şekilde yedek kulübesine giden Hollandalı futbolcu, Sow'un 2 dakika sonra attığı gole de sevinmemişti.
Öğrencisinin bu hareketlerini gören Advocaat, gole rağmen Lens'in bu tavrında ısrarcı olmasına daha fazla dayanamadı. Kulübede birkaç koltuk yakınında oturan 29 yaşındaki kanat oyuncusuna dönerek bir anlamda 'reste rest' çekti.
OTORİTESİNİ KOYDU
Tecrübeli çalıştırıcı, agresif hareketlerine devam eden vatandaşına sinirli bir şekilde "Benden uzaklaş; git daha uzak bir yere otur. Negatif enerjinle takımın havasını bozma" diyerek fırçayı bastı.
Advocaat, karşılaşma sonrası Lens'in hareketleri için yaptığı yorumda da "Lens'in istekli, agresif olması iyi bir şey; ama ben bunu çok umursamam" diyerek otoritesini göstermişti.
LENS GÖRÜŞME ODASINA!
Advocaat'ın tüm gelişmelerin ardından Lens ile Samandıra'da özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Oyuncuyu odasına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu yaptıkların sadece basına malzeme verir. Benimle her şeyi konuşup tepki de verebilirsin ama bunun yeri ve zamanı önemli" uyarısında bulundu. Lens de bu ikaz sonrası FB TV'ye çıkarak "Tepkim kesinlikle Advocaat'a değildi. Onun kararlarına karışıp yargılayamayız. Sadece daha çok oynamak istediğim için bir reaksiyondu" açıklamasını yaptı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
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