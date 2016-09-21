Fenerbahçe'den açıklama geldi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda'nın Feyenoord takımı ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.
Biletler, ilk 2 gün Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyelerine, 24 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerine, 25 Eylül Pazar günü de genel satışa açılacak.
Biletlerin fiyatları şöyle:
Okul açık: 100 TL
Migros Tribünü: 100 TL
Borajet Tribünü- Maraton Üst H-I Blok: 140 TL
Fenerium Alt H-I Blok: 210 TL
Fenerium Alt G Blok : 250 TL
Fenerium Alt F Blok: 280 TL
Fenerium Alt E Blok: 300 TL
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:52
- Tecrübe koruyacak
Toplam 20
Yorum
Koray Beşiktaşlı oyuncular ikide bir geri pas vermezlerse Tolga'nın kaleciliği Fabri'den aşağı değildir. Ayağına top gelince tolga iptal oluyor :)
- İskelet belli oluyor
Toplam 8
Yorum
10_UR Ged 61 kardeşime katılıyorum. kafada bir 11 belirleyip ısrar edilmeli en az 10 hafta zorunlu değişiklikler dışında ilk 11 de değişiklik yapmadan devam edilmeli
- 7 bin kombine hedefi yakın
Toplam 3
Yorum
aslan haydi beyler takıma sahip cıkmaya heryerde büyüklüğümüzü gösterelim...
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