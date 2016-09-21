Fenerbahçe'den açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde, 29 Eylül Perşembe günü saat 22.05'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Biletler, ilk 2 gün Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyelerine, 24 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerine, 25 Eylül Pazar günü de genel satışa açılacak.

Biletlerin fiyatları şöyle:

Okul açık: 100 TL

Migros Tribünü: 100 TL

Borajet Tribünü- Maraton Üst H-I Blok: 140 TL

Fenerium Alt H-I Blok: 210 TL

Fenerium Alt G Blok : 250 TL

Fenerium Alt F Blok: 280 TL

Fenerium Alt E Blok: 300 TL