 Fenerbahçe'den açıklama geldi – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    'den açıklama geldi

    Fenerbahçe'den açıklama geldi

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda'nın takımı ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde, 29 Eylül Perşembe günü saat 22.05'te Ülker Stadı'nda oynanacak maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

    Biletler, ilk 2 gün Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyelerine, 24 Eylül Cumartesi günü Kart sahipleri ile Fenercell abonelerine, 25 Eylül Pazar günü de genel satışa açılacak.

    Biletlerin fiyatları şöyle:

    Okul açık: 100 TL

    Migros Tribünü: 100 TL

    Borajet Tribünü- Maraton Üst H-I Blok: 140 TL

    Fenerium Alt H-I Blok: 210 TL

    Fenerium Alt G Blok : 250 TL

    Fenerium Alt F Blok: 280 TL

    Fenerium Alt E Blok: 300 TL

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:52
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