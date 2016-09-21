Dinleyin gençler
F.Bahçe'nin kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın, özellikle genç futbolcularla sık sık motivasyon konuşmaları yaptıkları öğrenildi. Genç oyuncuların aldıkları nasihatlerle tesislerde kalarak bol bol maç izledikleri, hataları üzerinde çalışmalar yaptıkları vurgulandı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
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kartal ocakta beşiktaşta
- Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
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UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
- Trabzonspor kupada moral arıyor
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trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
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