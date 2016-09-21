Dinleyin gençler

F.Bahçe'nin kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın, özellikle genç futbolcularla sık sık motivasyon konuşmaları yaptıkları öğrenildi. Genç oyuncuların aldıkları nasihatlerle tesislerde kalarak bol bol maç izledikleri, hataları üzerinde çalışmalar yaptıkları vurgulandı.