 Dinleyin gençler – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dinleyin gençler

    Dinleyin gençler
    F.Bahçe'nin kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın, özellikle genç futbolcularla sık sık motivasyon konuşmaları yaptıkları öğrenildi. Genç oyuncuların aldıkları nasihatlerle tesislerde kalarak bol bol maç izledikleri, hataları üzerinde çalışmalar yaptıkları vurgulandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dinleyin gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.