Derdiyok böyle kaçtı
Yönetici Mahmut Uslu, Eren için Kasımpaşa ile 4 milyon euro'ya el sıkıştı. Ardından Bursa ile Fernandao'nun satışı için 2.5 milyon euro'ya anlaştı. Ancak başkan Aziz Yıldırım, "Bursa'nın biraz daha çıkmasını bekleyelim. Nasıl olsa bizden başka kimse Eren'e o parayı vermez" görüşünü savundu. F.Bahçe beklemeye geçerken, aniden devreye giren G.Saray, Kasımpaşa ile 4 milyon euro'ya anlaştı ve Eren'i aldı. Yıldırım-Uslu ikilisi ise büyük şok yaşadı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Kasımpaşa maçı sonrası, "Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u alacaktık" demesi gündeme bomba gibi düşerken, bu transfer harekatının perde arkasında ilginç gelişmelerin olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın ulaştığı bilgiye göre, Fenerbahçe transfer döneminde Eren Derdiyok için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Kısa bir pazarlığın ardından 4 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandı. F.Bahçe daha sonra, Fernandao'yu isteyen Bursaspor ile masaya oturdu. Bursa Başkanı Ali Ay, Brezilyalı eski golcüleri için 2.5 milyon euro'ya kadar çıktı.
Plana göre, F.Bahçe Fernandao'yu 2.5 milyon euro'ya Bursa'ya satacak ve üstünü tamamlayıp Eren Derdiyok'u alacaktı. Ancak başkan Aziz Yıldırım, kulüp kasasından daha az para çıkması amacıyla, Mahmut Uslu'ya "Bursa biraz daha çıksın. Bekleyelim. Nasıl olsa Eren'e bizden başka kimse o parayı vermez" dedi. Böylece sarı-lacivertli kulüp beklemeye geçti. Ancak ezeli rakibi Galatasaray beklemedi ve sürpriz bir şekilde devreye girerek, Eren Derdiyok'u 4 milyon euro'ya bir çırpıda transfer etti. 28 yaşındaki futbolcu da 4 haftada 4 gol atarak Galatasaray'ı sırtlamaya başladı.
Plana göre, F.Bahçe Fernandao'yu 2.5 milyon euro'ya Bursa'ya satacak ve üstünü tamamlayıp Eren Derdiyok'u alacaktı. Ancak başkan Aziz Yıldırım, kulüp kasasından daha az para çıkması amacıyla, Mahmut Uslu'ya "Bursa biraz daha çıksın. Bekleyelim. Nasıl olsa Eren'e bizden başka kimse o parayı vermez" dedi. Böylece sarı-lacivertli kulüp beklemeye geçti. Ancak ezeli rakibi Galatasaray beklemedi ve sürpriz bir şekilde devreye girerek, Eren Derdiyok'u 4 milyon euro'ya bir çırpıda transfer etti. 28 yaşındaki futbolcu da 4 haftada 4 gol atarak Galatasaray'ı sırtlamaya başladı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
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