 Aykut hoca Salih’i istedi – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Aykut hoca Salih’i istedi

    Aykut hoca Salih’i istedi

    maçının kadrosuna alınmayan Salih Uçan'ın devre arasında yeniden kiraya verilmesi gündeme geldi.

    yönetiminin, teknik direktör Dick Advocaat'ın, "Salih'in daha gelişmeye ihtiyacı var" raporu üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Salih'e Konyaspor'un şimdiden talip olduğu, yeşil-beyazlı ekibin hocası Aykut Kocaman'ın, arasının iyi olduğu Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'dan Salih'i bizzat istediği ileri sürüldü.

    7 MİLYONA RET
    Bundan önceki iki sezonunu 'da kiralık geçiren ancak oynama şansı bulamayarak 'ye geri dönen Salih Uçan'a Çizme'den başka talip de çıkmış. İddiaya göre, 22 yaşındaki futbolcuyu Serie A ekiplerinden 'nın resmen istedi ancak Fenerbahçe yönetimi İtalyan kulübünün 7 milyon euro'luk teklifine rağmen Salih'i vermeyi reddetti.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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