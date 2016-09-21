Artık seriye başlayacağız
F.Bahçe'nin sol beki Hasan Ali, beklenen patlamayı Kasımpaşa karşısında yaptıklarını söyledi. Bu zaferle birlikte artık galibiyet serisi başlattıklarını belirten sarı-lacivertli futbolcu, "Kendimize güveniyoruz. Bundan sonraki süreç daha da iyi olacak" diye konuştu.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
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