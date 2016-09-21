 Artık seriye başlayacağız – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Artık seriye başlayacağız

    Artık seriye başlayacağız
    F.Bahçe'nin sol beki Hasan Ali, beklenen patlamayı karşısında yaptıklarını söyledi. Bu zaferle birlikte artık galibiyet serisi başlattıklarını belirten sarı-lacivertli futbolcu, "Kendimize güveniyoruz. Bundan sonraki süreç daha da iyi olacak" diye konuştu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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