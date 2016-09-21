 Artık hata yok – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Artık hata yok

    Artık hata yok
    karşısında 2 asist yapıp bir de gol atan Emenike, verilen ilk 11 şansını bu kez iyi kullanırken, üzerindeki baskıyı da atmış oldu. Nijerya basınına konuşan yıldız futbolcu, "Bu sezon 4. golümü attım. Mutluyum. En önemlisi ise yeniden güvenleri kazanabilmekti; bunu da başardım" dedi. Emenike, artık büyük tecrübe sahibi olduğunu, gençlik hatalarını tekrarlamayacağını sözlerine ekledi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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