 5-1 bizi sakın yanıltmasın – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    5-1 bizi sakın yanıltmasın

    5-1 bizi sakın yanıltmasın
    F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 5-1'e rağmen önünde sergiledikleri futbolu beğenmedi. Rakibe geniş boşluklar bıraktıklarını, bu yüzden kalelerinde tehlikeler yaşadıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Henüz ekip ruhunu tam yakalayamadık" dedi.

    GÖSTERGE DEĞİL
    Dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Advocaat, "Daha geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Bu galibiyet kesinlikle bir gösterge değil. Çalışmalarımızı büyük bir disiplinle ve eksiklerimizi bilerek sürdürmeliyiz" dedi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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