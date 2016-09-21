5-1 bizi sakın yanıltmasın
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 5-1'e rağmen Kasımpaşa önünde sergiledikleri futbolu beğenmedi. Rakibe geniş boşluklar bıraktıklarını, bu yüzden kalelerinde tehlikeler yaşadıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Henüz ekip ruhunu tam yakalayamadık" dedi.
GÖSTERGE DEĞİL
Dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Advocaat, "Daha geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Bu galibiyet kesinlikle bir gösterge değil. Çalışmalarımızı büyük bir disiplinle ve eksiklerimizi bilerek sürdürmeliyiz" dedi.
GÖSTERGE DEĞİL
Dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Advocaat, "Daha geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Bu galibiyet kesinlikle bir gösterge değil. Çalışmalarımızı büyük bir disiplinle ve eksiklerimizi bilerek sürdürmeliyiz" dedi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
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