 Zamanı gelmişti – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Zamanı gelmişti

    Zamanı gelmişti

    Galibiyetin oyuncularına güven verdiğini belirten Hollandalı teknik adam “Artık zamanı gelmişti. Aslında bu tepkiyi daha erken bekliyordum” dedi.

    'nin hocası Dick Advocaat, zaferiyle yeni bir sayfa açtıklarının altını çizdi. Hollandalı teknik adam farklı skoru şöyle değerlendirdi:

    "5-1'lik galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu sonucun oyuncularıma büyük moral ve güven verdiğini düşünüyorum. Umarım bunu bir başlangıç olarak görüp böyle devam edebiliriz. Artık bunun zamanı gelmişti. Aslında oyuncularımdan bu tepkiyi daha erken bekliyordum."

    Farklı galibiyete rağmen, "Bu galibiyet her şeydi diyemem. İlk yarıda ve ikinci yarının bazı anlarında rakibe çok fazla alan bıraktık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

    'SÖYLEYEMEYECEKSEM GİDEYİM'
    Son basın toplantısında bazı oyuncuların performansını beğenmediğini söylediğini hatırlatan Advocaat, "İstediklerimi söyleyemeyeceksem, bırakıp gideyim. Yöneticilere de tesisler sonuna kadar açık" diye konuştu.

    'SİNİRLİ OLMASI İYİ AMA UMURSAMAM'
    Basın toplantısında Advocaat'a; iki asist yapan Jeremain 'i oyundan aldığında kendisine gösterdiği tepki soruldu. Hollandalı çalıştırıcı, "Lens'in sinirli olması iyi ama ben çok umursamam" diyerek otoritesini ortaya koydu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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