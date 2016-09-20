Zamanı gelmişti
Galibiyetin oyuncularına güven verdiğini belirten Hollandalı teknik adam “Artık zamanı gelmişti. Aslında bu tepkiyi daha erken bekliyordum” dedi.
Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat, Kasımpaşa zaferiyle yeni bir sayfa açtıklarının altını çizdi. Hollandalı teknik adam farklı skoru şöyle değerlendirdi:
"5-1'lik galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu sonucun oyuncularıma büyük moral ve güven verdiğini düşünüyorum. Umarım bunu bir başlangıç olarak görüp böyle devam edebiliriz. Artık bunun zamanı gelmişti. Aslında oyuncularımdan bu tepkiyi daha erken bekliyordum."
Farklı galibiyete rağmen, "Bu galibiyet her şeydi diyemem. İlk yarıda ve ikinci yarının bazı anlarında rakibe çok fazla alan bıraktık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.
'SÖYLEYEMEYECEKSEM GİDEYİM'
Son basın toplantısında bazı oyuncuların performansını beğenmediğini söylediğini hatırlatan Advocaat, "İstediklerimi söyleyemeyeceksem, bırakıp gideyim. Yöneticilere de tesisler sonuna kadar açık" diye konuştu.
'SİNİRLİ OLMASI İYİ AMA UMURSAMAM'
Basın toplantısında Advocaat'a; iki asist yapan Jeremain Lens'i oyundan aldığında kendisine gösterdiği tepki soruldu. Hollandalı çalıştırıcı, "Lens'in sinirli olması iyi ama ben çok umursamam" diyerek otoritesini ortaya koydu.
"5-1'lik galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu sonucun oyuncularıma büyük moral ve güven verdiğini düşünüyorum. Umarım bunu bir başlangıç olarak görüp böyle devam edebiliriz. Artık bunun zamanı gelmişti. Aslında oyuncularımdan bu tepkiyi daha erken bekliyordum."
Farklı galibiyete rağmen, "Bu galibiyet her şeydi diyemem. İlk yarıda ve ikinci yarının bazı anlarında rakibe çok fazla alan bıraktık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.
'SÖYLEYEMEYECEKSEM GİDEYİM'
Son basın toplantısında bazı oyuncuların performansını beğenmediğini söylediğini hatırlatan Advocaat, "İstediklerimi söyleyemeyeceksem, bırakıp gideyim. Yöneticilere de tesisler sonuna kadar açık" diye konuştu.
'SİNİRLİ OLMASI İYİ AMA UMURSAMAM'
Basın toplantısında Advocaat'a; iki asist yapan Jeremain Lens'i oyundan aldığında kendisine gösterdiği tepki soruldu. Hollandalı çalıştırıcı, "Lens'in sinirli olması iyi ama ben çok umursamam" diyerek otoritesini ortaya koydu.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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