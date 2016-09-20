Yatan Hollandalı!
Kendini bir türlü hazır hale getiremeyen Robin Van Persie Salih Uçan ile birlikte Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmadı.
Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları Zorya maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Advocaat, Hollandalı golcü Robin van Persie ile Salih Uçan'ı 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Sarı-lacivertli takımın hocası, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan ile karşılaşmaya 58. dakikada dahil olan Van Persie'ye, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer vermezken, özellikle hafta içinde idmana çıkmaması ve sürekli sakat olmasıyla gündeme gelen Van Persie için "Yatan Hollandalı" yorumları yapıldı. Yine bu sezon büyük umutlar beslenen Salih'in de kadroya girememesi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
DÖRDÜNCÜ KEZ ALINMADI
F.Bahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, 4. kez Süper Lig'de yapılan bir maçın kadrosunda yer almadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 3 maça daha sonradan dahil olmuştu.
DÖRDÜNCÜ KEZ ALINMADI
F.Bahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, 4. kez Süper Lig'de yapılan bir maçın kadrosunda yer almadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 3 maça daha sonradan dahil olmuştu.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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