 Yatan Hollandalı! – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Yatan Hollandalı!

    Yatan Hollandalı!

    Kendini bir türlü hazır hale getiremeyen Robin Van Persie Salih Uçan ile birlikte maçı kadrosuna alınmadı.

    ile karşılaşan Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları Zorya maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Advocaat, Hollandalı golcü Robin van Persie ile Salih Uçan'ı 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Sarı-lacivertli takımın hocası, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan ile karşılaşmaya 58. dakikada dahil olan Van Persie'ye, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer vermezken, özellikle hafta içinde idmana çıkmaması ve sürekli sakat olmasıyla gündeme gelen Van Persie için "Yatan Hollandalı" yorumları yapıldı. Yine bu sezon büyük umutlar beslenen Salih'in de kadroya girememesi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

    DÖRDÜNCÜ KEZ ALINMADI
    F.Bahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, 4. kez Süper Lig'de yapılan bir maçın kadrosunda yer almadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 3 maça daha sonradan dahil olmuştu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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