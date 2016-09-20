Yatan Hollandalı!

ile karşılaşanteknik direktöryaptıklarımaçınınilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.golcü'ı 18 kişilikmaç kadrosuna almadı. Sarı-lacivertlitakımın hocası,maçına ilk11'de başlayan Salih Uçan ile karşılaşmaya58. dakikada dahil olanVan Persie'ye,mücadelesininkadrosunda yer vermezken,özellikle hafta içinde idmanaçıkmaması ve sürekli sakatolmasıyla gündeme gelenyorumları yapıldı. Yine busezon büyük umutlar beslenenSalih'in de kadroya girememesitaraftarları hayalkırıklığına uğrattı.F.Bahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, 4. kez Süper Lig'de yapılan bir maçın kadrosunda yer almadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 3 maça daha sonradan dahil olmuştu.