Volkan’a tam puan

Sarı-lacivertli takımın formda isimlerinden Volkan Şen dün yine günündeydi. Cezası nedeniyle Avrupa'da oynayamayan ama ligdeki dört maça da 11'de çıkan 29 yaşındaki yıldız, çalışkanlığıyla resmen takımı ateşledi. Atakları yönlendiren Volkan tam puan aldı.