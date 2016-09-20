 Volkan’a tam puan – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Volkan’a tam puan

    Volkan’a tam puan
    Sarı-lacivertli takımın formda isimlerinden Volkan Şen dün yine günündeydi. Cezası nedeniyle Avrupa'da oynayamayan ama ligdeki dört maça da 11'de çıkan 29 yaşındaki yıldız, çalışkanlığıyla resmen takımı ateşledi. Atakları yönlendiren Volkan tam puan aldı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan’a tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.