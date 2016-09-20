U21’ler son anda: 1-1
A Takım, Kasımpaşa'dan rahat bir galibiyet alırken, U21 Takımı ise beraberliği uzatmada kurtardı. 3. dakikada geriye düştüğü Kasımpaşa karşısında 90+3'te Çağrı Giritlioğlu'nun golüyle beraberliği sağlayan Fenerbahçe, 8 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler ligde 4. sırada.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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