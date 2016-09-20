 U21’ler son anda: 1-1 – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    U21’ler son anda: 1-1

    U21’ler son anda: 1-1
    A Takım, 'dan rahat bir galibiyet alırken, U21 Takımı ise beraberliği uzatmada kurtardı. 3. dakikada geriye düştüğü Kasımpaşa karşısında 90+3'te Çağrı Giritlioğlu'nun golüyle beraberliği sağlayan , 8 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler ligde 4. sırada.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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