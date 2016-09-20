‘TFF Beşiktaş’ı kolluyor’

F.Bahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, bomba gibi açıklamalar yaptı. Uslu, “TFF ve hakemler Beşiktaş’ı kolluyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş’a 3 kırmızı çıkması lazımdı” dedi.
Yaptığı farklı çıkışlar ve açıklamalarla gündeme gelen Fenerbahçe Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçından sonra TFF'nin Beşiktaş'ı kolladığını söyledi. 360 kanalında Telegol programına katılan Uslu, "Bugün Kasımpaşa'ya 5 gol atmamız hazır olduğumuz anlamına gelmiyor. TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'a çıkması gereken 3 kırmızı kart vardı. En son Akhisar'da Tosic atılmalıydı" diye konuştu.
CEVAP GECİKMEDİ
Uslu'nun bu açıklamalarının ardından Beşiktaş cephesinden cevap gecikmedi. Siyah- beyazlıların basın sözcüsü Metin Albayrak, Beyaz TV'de katıldığı yayında "Polemiğe girmiyoruz. Bu tip konuşmalara cevap vermiyorum" derken Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Beşiktaş hak yemez" ifadesini kullandı.
CEVAP GECİKMEDİ
Uslu'nun bu açıklamalarının ardından Beşiktaş cephesinden cevap gecikmedi. Siyah- beyazlıların basın sözcüsü Metin Albayrak, Beyaz TV'de katıldığı yayında "Polemiğe girmiyoruz. Bu tip konuşmalara cevap vermiyorum" derken Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Beşiktaş hak yemez" ifadesini kullandı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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