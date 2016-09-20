 ‘TFF Beşiktaş’ı kolluyor’ – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    ’ı kolluyor’

    ‘TFF Beşiktaş’ı kolluyor’

    F.Bahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, bomba gibi açıklamalar yaptı. Uslu, “ ve hakemler ’ı kolluyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş’a 3 kırmızı çıkması lazımdı” dedi.

    Yaptığı farklı çıkışlar ve açıklamalarla gündeme gelen Fenerbahçe Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, 5-1 kazanılan maçından sonra 'nin 'ı kolladığını söyledi. 360 kanalında Telegol programına katılan Uslu, "Bugün Kasımpaşa'ya 5 gol atmamız hazır olduğumuz anlamına gelmiyor. TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'a çıkması gereken 3 kırmızı kart vardı. En son Akhisar'da Tosic atılmalıydı" diye konuştu.

    CEVAP GECİKMEDİ
    Uslu'nun bu açıklamalarının ardından Beşiktaş cephesinden cevap gecikmedi. Siyah- beyazlıların basın sözcüsü Metin Albayrak, Beyaz TV'de katıldığı yayında "Polemiğe girmiyoruz. Bu tip konuşmalara cevap vermiyorum" derken Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Beşiktaş hak yemez" ifadesini kullandı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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