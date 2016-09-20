Takıma tam destek
Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında takımı yalnız bırakmadı Kendilerine ayrılan yeri dolduran sarı-lacivertliler, galibiyetle coşku yaşadı.
Ligde üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle takımı eleştirmeye başlayan Fenerbahçe taraftarları, yine de takımlarını yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Maç öncesi oyunculara "Giydiğiniz çubuklu forma nasip olmaz öyle her kula. Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara" diye tezahürat yapan F.Bahçeliler, 5-1'lik skorun ardından coşku yaşadı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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