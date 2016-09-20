 Takıma tam destek – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Takıma tam destek

    Takıma tam destek

    Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmanında takımı yalnız bırakmadı Kendilerine ayrılan yeri dolduran sarı-lacivertliler, galibiyetle coşku yaşadı.

    Ligde üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle takımı eleştirmeye başlayan taraftarları, yine de takımlarını yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Maç öncesi oyunculara "Giydiğiniz çubuklu forma nasip olmaz öyle her kula. Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara" diye tezahürat yapan F.Bahçeliler, 5-1'lik skorun ardından coşku yaşadı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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