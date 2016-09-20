Souza yine yazdı
Süper Lig'in 4. haftasındaki kapanış maçında Kasımpaşa ile F.Bahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli takımı maçta 1-0 öne geçiren sayıyı kaydeden Josef de Souza oldu. Souza böylece Süper Lig'de attığı 2 golü de İstanbul ekibinin ağlarına gönderdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de Süper Lig'de ki ilk golünü de 13 Eylül 2015 tarihinde Kasımpaşa'ya atmıştı. Souza dün İsmail'in attığı golün de pasını verdi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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