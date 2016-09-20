 Souza yine yazdı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Souza yine yazdı

    Souza yine yazdı
    Süper Lig'in 4. haftasındaki kapanış maçında ile F.Bahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli takımı maçta 1-0 öne geçiren sayıyı kaydeden Josef de Souza oldu. Souza böylece Süper Lig'de attığı 2 golü de İstanbul ekibinin ağlarına gönderdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 'de Süper Lig'de ki ilk golünü de 13 Eylül 2015 tarihinde Kasımpaşa'ya atmıştı. Souza dün İsmail'in attığı golün de pasını verdi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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