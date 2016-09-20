 Şener ligde ilk kez – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Şener ligde ilk kez

    Şener ligde ilk kez
    F.Bahçe'nin milli sağ beki Şener Özbayraklı, bu sezon bir lig maçında ilk kez forma giydi. Kasımpaşa maçına kadar kulübede oturan Şener, 46. dakikada Van der Wiel'in yerine oyuna dahil oldu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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