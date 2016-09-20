 Saha içinde mini zirve – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Saha içinde mini zirve

    Saha içinde mini zirve
    maçı öncesi ligde puanla tanışamayan 'de teknik heyet dün gece işi sıkı tuttu. Karşılaşma öncesi Dick Advocaat, yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ile sahaya çıkarak mini bir zirve gerçekleştirdi. Sahayı ve zemini inceleyen teknik heyet sonra soyunma odasına gitti.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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