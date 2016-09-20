Potada kupa heyecanı
Antalya'da 18 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası 1. tur eleme maçları başladı.
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası 1. tur eleme müsabakaları Atatürk, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal spor salonlarında oynanan maçlarla başladı. Pazar günü sona erecek kupa müsabakalarında 18 takım 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında 5 maç oynayacak takımlardan ilk 2 sırayı alan takımlarla en iyi üçüncü takım üst tura yükselecek.
Eleme müsabakalarının Antalya Spor Salonu'ndaki ilk maçında Bandırma Kırmızı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent karşılaştı. Maçın ilk devresi 52-44 Bandırma temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. Maçı Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent 88-81 kazandı. Çekişmeli geçen maçta tribünlerin boş olması dikkati çekti.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:40
- Eren Süper Lig'e karşı
Toplam 6
Yorum
grengonen merak etmeyiniz ligi 8 golle bitirir galatasaray ın golcusu değil.
- "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"
Toplam 27
Yorum
yavuzhirsiz bu mamut pusluda hep ustu acik uyuyor galiba..
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 29
Yorum
bjk Kupa maçınca kalede Tolga vardı şimdi Fabri olacak görüşürüz.
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