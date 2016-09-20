Potada kupa heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası 1. tur eleme müsabakaları Atatürk, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal spor salonlarında oynanan maçlarla başladı. Pazar günü sona erecek kupa müsabakalarında 18 takım 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında 5 maç oynayacak takımlardan ilk 2 sırayı alan takımlarla en iyi üçüncü takım üst tura yükselecek.



Eleme müsabakalarının Antalya Spor Salonu'ndaki ilk maçında Bandırma Kırmızı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent karşılaştı. Maçın ilk devresi 52-44 Bandırma temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. Maçı Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent 88-81 kazandı. Çekişmeli geçen maçta tribünlerin boş olması dikkati çekti.