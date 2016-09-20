Önce sevinç sonra sitem
Hollandalı yıldız, yaptığı 2 asistle zaferin mimarlarından oldu. Ama oyundan alınırken gösterdiği tavır ve Sow’un golüne sevinmemesi hoş karşılanmadı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, sahanın yıldızlarındandı. İki kanatta da değişmeli olarak görev yapan 29 yaşındaki futbolcu yaptığı 2 asistle maça damga vurdu. 20. dakikada Ozan Tufan'ın attığı kafa golünde adrese teslim orta yapan Lens, 45'te de Emenike'ye 'al da at' pası verdi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2. maçta geçer not almayı başardı. Lens futbolunun haricinde isyankar hareketleriyle de öne çıktı. Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda hakem Hüseyin Göçek'in yanına giderek aldatmaya yönelik hareket yapıldığını anlatmaya çalışan sarı-lacivertli futbolcu, bu konuda ısrarcı olunca sarı kartı yedi.
SİNİRLİ HALDE KULÜBEYE GİTTİ
Lens'in futboluna gölge düşüren olay ise 71. dakikada yaşandı. Hollandalı yıldız, Sow oyuna girerken tabelada kendi numarasını görünce hocası Advocaat'a oyundan alınmamak için resmen yalvardı. Kararın değişmemesi üzerine yedek kulübesine sinirli bir şekilde giden Lens, 2 dakika sonra Sow'un attığı golde de aynı şekilde tepkiliydi; gole hiç sevinmedi.
SİNİRLİ HALDE KULÜBEYE GİTTİ
Lens'in futboluna gölge düşüren olay ise 71. dakikada yaşandı. Hollandalı yıldız, Sow oyuna girerken tabelada kendi numarasını görünce hocası Advocaat'a oyundan alınmamak için resmen yalvardı. Kararın değişmemesi üzerine yedek kulübesine sinirli bir şekilde giden Lens, 2 dakika sonra Sow'un attığı golde de aynı şekilde tepkiliydi; gole hiç sevinmedi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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