 Önce sevinç sonra sitem – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Önce sevinç sonra sitem

    Önce sevinç sonra sitem

    Hollandalı yıldız, yaptığı 2 asistle zaferin mimarlarından oldu. Ama oyundan alınırken gösterdiği tavır ve Sow’un golüne sevinmemesi hoş karşılanmadı.

    'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, sahanın yıldızlarındandı. İki kanatta da değişmeli olarak görev yapan 29 yaşındaki futbolcu yaptığı 2 asistle maça damga vurdu. 20. dakikada Ozan Tufan'ın attığı kafa golünde adrese teslim orta yapan , 45'te de Emenike'ye 'al da at' pası verdi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2. maçta geçer not almayı başardı. Lens futbolunun haricinde isyankar hareketleriyle de öne çıktı. 'nın kazandığı penaltıda hakem Hüseyin Göçek'in yanına giderek aldatmaya yönelik hareket yapıldığını anlatmaya çalışan sarı-lacivertli futbolcu, bu konuda ısrarcı olunca sarı kartı yedi.

    SİNİRLİ HALDE KULÜBEYE GİTTİ
    Lens'in futboluna gölge düşüren olay ise 71. dakikada yaşandı. Hollandalı yıldız, Sow oyuna girerken tabelada kendi numarasını görünce hocası Advocaat'a oyundan alınmamak için resmen yalvardı. Kararın değişmemesi üzerine yedek kulübesine sinirli bir şekilde giden Lens, 2 dakika sonra Sow'un attığı golde de aynı şekilde tepkiliydi; gole hiç sevinmedi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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