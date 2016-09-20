 Nezihe Ilgaz için taziye – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Nezihe Ilgaz için taziye

    Nezihe Ilgaz için taziye
    F.Bahçe, eski başkanlardan 'ın hayatını kaybeden eşi Nezihe Ilgaz için başsağlığı mesajı yayınladı. Nezihe Ilgaz'ın cenazesi, bugün Şakirin Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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