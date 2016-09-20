 Köybaşı yine Paşa’ya patladı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Köybaşı yine Paşa’ya patladı

    Köybaşı yine Paşa’ya patladı

    Ligde son golünü ’ya atan İsmail Köybaşı, 2142 gün sonra yine Paşa’yı vurdu. Selefi Caner’e de nazire yaptı.

    Kanarya'nın yeni tranferi İsmail Köybaşı hem maçın skorunu belirledi, hem de uzun süren suskunluğunu bozdu! Süper Lig'de 2142 gün sonra golle tanışan tecrübeli futbolcu, en son yine karşısında 8 Kasım 2010'da gol atmıştı. Öte yandan, sürekli 'a giden Caner'le kıyaslanan İsmail, Caner'in Rodallega'ya kendi kalesine gol attırıp skora etki ettiği haftada fileleri sarsarak eleştiriler nazire yaparcasına yanıt verdi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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