Köybaşı yine Paşa’ya patladı
Ligde son golünü Kasımpaşa’ya atan İsmail Köybaşı, 2142 gün sonra yine Paşa’yı vurdu. Selefi Caner’e de nazire yaptı.
Kanarya'nın yeni tranferi İsmail Köybaşı hem maçın skorunu belirledi, hem de uzun süren suskunluğunu bozdu! Süper Lig'de 2142 gün sonra golle tanışan tecrübeli futbolcu, en son yine Kasımpaşa karşısında 8 Kasım 2010'da gol atmıştı. Öte yandan, sürekli Beşiktaş'a giden Caner'le kıyaslanan İsmail, Caner'in Rodallega'ya kendi kalesine gol attırıp skora etki ettiği haftada fileleri sarsarak eleştiriler nazire yaparcasına yanıt verdi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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