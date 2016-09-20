 Kaybetse kopardı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Kaybetse kopardı

    Kaybetse kopardı

    F.Bahçe daha İstanbul’dan çıkmadı. Otobüse, uçağa binmedi. Puan kaybetseydi yarıştan kopabilirdi.

    Maç öncesi oyuncular konuştukları röportajda şunu söylemişti;
    "Oyundan ziyade kazanmak..." Her zaman söylersen anlamı olmaz ama bazen ihtiyacınız vardır. Hazır derbi var haftaya. Bir maç daha kazanıp arayı kapatma şansınız var. 87-88'de ilk yılımda benim. Mağlup oluyorduk. Bir anda kazanıyorduk, "İşte F.Bahçe geliyor" manşetleri vardı. Sonra bir daha yeniliyorduk, o sezonu da sekizinci bitirdik. Buna dikkat etmek lazım.
    Bu galibiyetin sürdürülebilir bir durum olması için şunu yapmak lazım; öncelikle ilk 2 gol ile son 3 golü ayırmak gerek... F.Bahçe alışılagelmişin dışında önde başladı bu maça.
    Önde başlayınca Ozan ile Souza'ya ihtiyacın var. Diyelim ki Emenike vücudunu dayadı, döndü, arkasını döndüğünde koşuları yapan bu oyuncular gerek. Bunun için de Skrtel ile Kjaer'in orta çizgiye yaklaşması gerek.
    Ozan zaten bu koşuları zaman zaman yapabiliyor. Milli takımda hem Rusya, hem Hırvatistan maçında bunu gördük biz, pozisyona girip kafa vuruşu yaptı. Burada attı. Peki 2-0'dan sonra ne oldu? Bu kez geriye yaslanıp geniş alan buldu, üçüncüyü buldu. Bir başkasında presle kazanılan top gole götürdü.

    SKOR MAÇIYDI BU
    Bir abisi olarak Volkan'a şöyle tavsiye vereyim; gol vuruşlarını geliştirebilir Volkan. Antrenmanlarda ekstra çalışmalı. İç adalesini de geliştirebilir.
    Bu yeteneğe göre gol sayısına az demek doğru değil, çok az kalıyor.
    İstanbul'dan daha çıkmadı F.Bahçe. Yalnızca iki kez köprüyü geçti. Otobüse, uçağa binmedi. Bu yüzden bu maçta puan kaybı olsaydı kopma yaşanabilirdi, bu yüzden sonuna kadar skor maçıydı bu. Devam eden problemler var mıydı, vardı.
    Bloklar arasında ciddi bir problem vardı. Ayrıca geçen yıldan devam eden bir duran top savunması problemi var.
    Çok geride karşılıyorlar duran topları.
    Bu kadar uzun bir takım olmasına rağmen Kayserispor'dan iki tane duran toptan gol yedi ve sebeplerden birisi bu.

    ADVOCAAT ALDANMAMALI
    Dünyada Guardiola'nın, Cruyff'un getirdiği ekol dışında 1-0'ı 0-0'la aynı oynayan takım yok. Advocaat geriye düştükten sonra iyi oynadıklarını söylüyordu sürekli, 2-0 öne geçtikten sonra kendini geriye atıp geride karşılamadı mı? Antrenör, buna aldanmamalı. Artık tek kaleye döndü maçında. Tek stopere döndü, önünde de dönen topları toplamak için Ozan Tufan kaldı.
    4-5 forvet oynadınız. Fakat Osmanlıspor'a karşı böyle oynarsan kontratağı yapar. Skorla bağlantılı bu, futbolun doğasında var.

    ÖNDE BAŞLAMALILAR
    özellikle kendi sahasındaki maçlarda kontrollü başlamamalı. Golü yersen tabii ki tek kale oynarsın. Üç değişiklik hakkını da kullanmalı Fenerbahçe.
    Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlarsınız, sonrasını beklersiniz. Kontratak oyuncularınız var çünkü. 2-0 cepteyken gün doğar sana...
    Volkan Şen alıp gidiyor, Sow golü yapıyor. Fenerbahçe yavaş oynamamalı, tam tersine karşısında olduğu gibi hızlı başlamalı.
    Fenerbahçe kontratak takımına dönüşebiliyor ama mutlaka önde basarak oynamalı, Kasımpaşa önünde ilk 2 golün bulunduğu dönemdeki gibi...
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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