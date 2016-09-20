 Kalesini kapatamıyor! – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kalesini kapatamıyor!

    Kalesini kapatamıyor!
    , bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü. Kanarya, söz konusu mücadelelerden sadece Grasshoppers karşılaşmasını gol yemeden tamamladı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalesini kapatamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.