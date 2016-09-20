Fikstür ‘cuk’ oturdu
F.Bahçe’nin şu sıkıntılı döneminde fikstürde Kasımpaşa ile karşılaşması büyük şanstı. Bu şansı iyi kullandılar.
Önce Kasımpaşa'yı yazalım.
Fenerbahçe kimle oynadı?
Kasımpaşa, aynen geçen hafta Galatasaray'ın oynadığı Rizespor gibi. Rize ile Kasımpaşa'yı karşılaştırdığımızda Rize, Kasımpaşa'ya göre bir tık önde. Yani gösterdikleri görüntülere göre Kasımpaşa ligde işini bitirmiş, okeye dönüyor.
Uzatmaları oynuyor. Rizespor bir şeyler yapabilirse belki kalır.
Galatasaray böyle bir takıma karşı oynadı, yendiler hava yaptılar.
Şimdi de Fenerbahçe böyle bir takıma karşı oynadı.
Bu skora sakın aldanmasınlar.
Aynen Galatasaray gibi.
Fenerbahçe'de olaylar yine aynı. Bireysel. Futbolcular tek tek bir şeyler yaparsa rakip karşısında pozisyon yakalayabiliyorlar.
Kombine çalışılmış bir şey yok. Ama sarı-lacivertlilerde şu var...
Geçen maçlara göre daha istekliler.
F.BAHÇE'SİZ LİG OLMAZ
Fenerbahçe'nin şu sıkıntılı döneminde Kasımpaşa ile fikstürle karşılaşması büyük bir şanstı. Sarı-lacivertliler bundan iyi faydalandılar.
Ama bunun gerisini getirmeleri lazım. Çünkü şampiyonlukta mücadele etmeyen Fenerbahçe'siz bir lig tatsıztuzsuz olur.
Biraz daha iyi mücadele etme görüntüleri var. Hep diyoruz ki sezon başı sezon başı da bazı takımların sezon başında bu kadar fiziksel olarak düşük olmaları düşündürücü.
Eğer bu görüntü böyle devam ederse Türkiye Ligi maçlarında heyecan kalmaz. Neden?
Tamamen yukarıdakiler ve aşağıdakiler şeklinde ikiye ayrıldı lig.
ALTTAKİLER ÇOK ZAYIF
Şöyle bir bakıyorsunuz sıralamaya, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Osmanlı, Bursa, Konya...
Fenerbahçe de buraya girecek. Biraz tuz, biraz biber diyelim 8 takım oluyor.
Peki buyrun buraya başka sokacak takımınız var mı? Trabzonspor, Neyzen'in sazı gibi. Ne ses çıkaracağı belli değil. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Bunların arasında Karabük var çok iyi mücadele ediyor maçı bırakmıyor resmen kavga ediyor. Onun için de sempatik geliyor. Devam edelim zorlanıyorsunuz.
O zaman baktığınızda tam aşağıdakiler yukarıdakiler çıkıyor.
İşin daha kötü tarafı düşmeye namzet takımlar havlu atarlarsa onların maçlarında galibiyet değil kaç farklı mağlup olacakları konuşulur.
Biz yine de iyi niyetle bakalım alttakiler transfer ve doğru idarelerle "Kımıldarlar" diyelim.
Hakem olacak yazılacak hiçbir şey yok. Çünkü hakemi zorlayacak en ufak bir pozisyon olmadı.
O da zaten oyunu çomaklamadı.
PENALTIYA BÜYÜTEÇLE BAKSINLAR
Gene yayıncı kuruluştan bahsetmeden geçemeyeceğim. En az 10 defa gösterdiler. Darbe var mı yok mu ben çözemedim. Mutlak birileri çözmüştür!
Çünkü Kasımpaşalı Adem Büyük olur olmaz kendini yere atan bir oyuncu. Ama böyle bir maçta böyle görüntülerle olayı çözemedik.
Israrla başka başka kameralara girdiler ama çözen varsa beri gelsin.
Akşam maçla bir büyüteçle en son gösterdikleri görüntüyü incelerler.
Ama büyüteç şart!
Yalnız büyüteci kullanırken fazla ışık altında kullanmasınlar etraftaki kağıtları falan yakarlar.
Fenerbahçe kimle oynadı?
Kasımpaşa, aynen geçen hafta Galatasaray'ın oynadığı Rizespor gibi. Rize ile Kasımpaşa'yı karşılaştırdığımızda Rize, Kasımpaşa'ya göre bir tık önde. Yani gösterdikleri görüntülere göre Kasımpaşa ligde işini bitirmiş, okeye dönüyor.
Uzatmaları oynuyor. Rizespor bir şeyler yapabilirse belki kalır.
Galatasaray böyle bir takıma karşı oynadı, yendiler hava yaptılar.
Şimdi de Fenerbahçe böyle bir takıma karşı oynadı.
Bu skora sakın aldanmasınlar.
Aynen Galatasaray gibi.
Fenerbahçe'de olaylar yine aynı. Bireysel. Futbolcular tek tek bir şeyler yaparsa rakip karşısında pozisyon yakalayabiliyorlar.
Kombine çalışılmış bir şey yok. Ama sarı-lacivertlilerde şu var...
Geçen maçlara göre daha istekliler.
F.BAHÇE'SİZ LİG OLMAZ
Fenerbahçe'nin şu sıkıntılı döneminde Kasımpaşa ile fikstürle karşılaşması büyük bir şanstı. Sarı-lacivertliler bundan iyi faydalandılar.
Ama bunun gerisini getirmeleri lazım. Çünkü şampiyonlukta mücadele etmeyen Fenerbahçe'siz bir lig tatsıztuzsuz olur.
Biraz daha iyi mücadele etme görüntüleri var. Hep diyoruz ki sezon başı sezon başı da bazı takımların sezon başında bu kadar fiziksel olarak düşük olmaları düşündürücü.
Eğer bu görüntü böyle devam ederse Türkiye Ligi maçlarında heyecan kalmaz. Neden?
Tamamen yukarıdakiler ve aşağıdakiler şeklinde ikiye ayrıldı lig.
ALTTAKİLER ÇOK ZAYIF
Şöyle bir bakıyorsunuz sıralamaya, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Osmanlı, Bursa, Konya...
Fenerbahçe de buraya girecek. Biraz tuz, biraz biber diyelim 8 takım oluyor.
Peki buyrun buraya başka sokacak takımınız var mı? Trabzonspor, Neyzen'in sazı gibi. Ne ses çıkaracağı belli değil. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Bunların arasında Karabük var çok iyi mücadele ediyor maçı bırakmıyor resmen kavga ediyor. Onun için de sempatik geliyor. Devam edelim zorlanıyorsunuz.
O zaman baktığınızda tam aşağıdakiler yukarıdakiler çıkıyor.
İşin daha kötü tarafı düşmeye namzet takımlar havlu atarlarsa onların maçlarında galibiyet değil kaç farklı mağlup olacakları konuşulur.
Biz yine de iyi niyetle bakalım alttakiler transfer ve doğru idarelerle "Kımıldarlar" diyelim.
Hakem olacak yazılacak hiçbir şey yok. Çünkü hakemi zorlayacak en ufak bir pozisyon olmadı.
O da zaten oyunu çomaklamadı.
PENALTIYA BÜYÜTEÇLE BAKSINLAR
Gene yayıncı kuruluştan bahsetmeden geçemeyeceğim. En az 10 defa gösterdiler. Darbe var mı yok mu ben çözemedim. Mutlak birileri çözmüştür!
Çünkü Kasımpaşalı Adem Büyük olur olmaz kendini yere atan bir oyuncu. Ama böyle bir maçta böyle görüntülerle olayı çözemedik.
Israrla başka başka kameralara girdiler ama çözen varsa beri gelsin.
Akşam maçla bir büyüteçle en son gösterdikleri görüntüyü incelerler.
Ama büyüteç şart!
Yalnız büyüteci kullanırken fazla ışık altında kullanmasınlar etraftaki kağıtları falan yakarlar.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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