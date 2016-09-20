Fener’e karşı iyi savaştık

Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ile berabere kalan ve sonrasında Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 yenen Zorya'da teknik direktör Yuri Vernydub, iki maçta da çok iyi savaştıklarını söyledi. Vernydub, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.