 Fener’e karşı iyi savaştık – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Fener’e karşı iyi savaştık

    Fener’e karşı iyi savaştık
    Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ile berabere kalan ve sonrasında Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 yenen Zorya'da teknik direktör Yuri Vernydub, iki maçta da çok iyi savaştıklarını söyledi. Vernydub, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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