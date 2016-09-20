Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılıyor

Ligin 4. haftasında 3 puan ile tanışabilen Fenerbahçe'de galibiyet yüzleri güldürdü. Kasımpaşa'nın zayıf bir ekip olduğu düşünülse de futbolcular özgüven kazandı ve takımda bir rahatlama oldu. Ancak bu rahatlama psikolojik bir rahatlama ve kimse rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmıyor. Maçtan önce futbolcuların "Kazanalım da nasıl olursa olsun" açıklamaları dikkat çekmiş ve oyuncu grubunun içinde bulunduğu psikolojik durum gün yüzüne yansımıştı. Galip gelememenin getirdiği baskı futbolcuları olumsuz etkiliyordu.

Bir gerçek var ki, son günlerde Samandıra'da adeta seferberlik ilan edildi. Samandıra'da görevli kulüp çalışanları futbolcuların ve teknik heyetin rahat çalışıp sadece işlerine konsantre olması için her türlü rahat çalışma ortamını hazırlıyor. Oyuncuların lojistik ihtiyaçları en hızlı şekilde temin ediliyor ve böylece futbolcular tesislerde daha çok zaman geçiriyor. Özellikle Zorya maçından sonra takım içinde kenetlenme çoğaldı. Basına kapalı yapılan antrenmanlardan sonra bir çok oyuncunun tesislerde kaldığı ve ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Futbolcular, Advocaat'ın taktikleri üzerinden kendi aralarında da motivasyon konuşmaları yapıyor. Kaptanlar Samandıra'da geçirdikleri zamanı uzatırken, genç oyuncular tesislerde kalıp, maç izleyip, hataları üzerinde çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertli oyuncular bu durumu devam ettirip, bir an önce ligdeki puan cetvelinde en üst sıralara çıkmanın hedefinde.