Fenerbahçe'de durmak yok

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 5. haftasında, 25 Eylül Pazar günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 22 Eylül Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.