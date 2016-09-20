 Fenerbahçe'de durmak yok – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    'de durmak yok

    Fenerbahçe'de durmak yok

    Toto Süper Lig'de 'yı 5-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden 'de gözler, maçının hazırlıklarına çevrildi.

    Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 5. haftasında, 25 Eylül Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 22 Eylül Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:34
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