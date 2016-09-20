Fenerbahçe'de durmak yok
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de gözler, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına çevrildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 22 Eylül Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 14:34
- Gözler N’Doye’de
Toplam 1
Yorum
TS Sen önce bir varlik göster bize. Pres yap en azindan.
- Çak bir beşlik
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR DÜN Bİ HABERİN ALTINA JERMAİN LENS PATLAMA YAPACAK YAZMIŞTIM HAKLI ÇIKMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM :)
- Terim’in tahtını sallıyor
Toplam 5
Yorum
Aslan Kesinlikle kalmali bu büyük borcarin sebebidir Fatih Terim.Bedava kaliteli teknik Adam bulduk tasliyan tasliyana,gecen yil Terim neredeydi
Fenerbahçe'de durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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