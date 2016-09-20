Fenerbahçe’de büyük rotasyon
Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları Zorya maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Avrupa maçındaki futboldan ve sonuçtan memnun kalmayan Hollandalı teknik adam, ilk 11'de forma giyen Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Sow ve Stoch'u yedek bekletti, Salih'i ise kadroya almadı. Advocaat, dün akşam bu oyuncuların yerine Van der Wiel, Ozan Tufan, Volkan Şen, Emenike ve Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü.
KULÜBELER KARIŞTI
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, kullanacakları yedek kulübesini karıştırdı. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde protokol tribününe göre sağ tarafta bulunan yedek kulübesine yerleşti. Kasımpaşalı yedek futbolcular ile teknik ekibin gelmesiyle durum anlaşılırken, sarı-lacivertliler diğer yedek kulübesine geçti
KULÜBELER KARIŞTI
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, kullanacakları yedek kulübesini karıştırdı. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde protokol tribününe göre sağ tarafta bulunan yedek kulübesine yerleşti. Kasımpaşalı yedek futbolcular ile teknik ekibin gelmesiyle durum anlaşılırken, sarı-lacivertliler diğer yedek kulübesine geçti
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
Fenerbahçe’de büyük rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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