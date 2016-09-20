 Fenerbahçe’de büyük rotasyon – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’de büyük rotasyon

    Fenerbahçe’de büyük rotasyon
    'ya konuk olan 'de Dick Advocaat, Avrupa Ligi'nde yaptıkları Zorya maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Avrupa maçındaki futboldan ve sonuçtan memnun kalmayan Hollandalı teknik adam, ilk 11'de forma giyen Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Sow ve Stoch'u yedek bekletti, Salih'i ise kadroya almadı. Advocaat, dün akşam bu oyuncuların yerine Van der Wiel, Ozan Tufan, Volkan Şen, Emenike ve Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

    KULÜBELER KARIŞTI
    Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, kullanacakları yedek kulübesini karıştırdı. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde protokol tribününe göre sağ tarafta bulunan yedek kulübesine yerleşti. Kasımpaşalı yedek futbolcular ile teknik ekibin gelmesiyle durum anlaşılırken, sarı-lacivertliler diğer yedek kulübesine geçti
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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