Çak bir beşlik
İlk 3 haftada sadece 1 puan alan ve taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler; De Souza, Ozan Tufan, Emenike, Sow ve İsmail ile farka koşup Süper Lig’e ‘Merhaba’ dedi.
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçta sadece 1 puan alan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında yumruğunu masaya vurdu ve 'Ben de varım' dedi. Maça oldukça istekli başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Ozan Tufan, 45+1'de ise Emenike ile birer gol bulan konuk ekip, devre arasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıya istekli başlayan Kasımpaşa, Tunay'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye (1-3) indirerek, umutlandı ancak Sow'un 73 ve İsmail Köybaşı'nın 84. dakikadaki golüyle farkı açan Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Bu sezonki ilk galibiyetine farklı skorla ulaşan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 45 maç aradan sonra bir karşılaşmada 5 gol birden attı.
Sarı-lacivertli ekip, en son 2014-2015 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında rakip kaleye 5 gol birden yolladı. Ayrıca 4'üncü haftaya 16. sırada giren sarı-lacivertliler, 10. sıraya kadar yükseldi.
G.SARAY'I GEÇTİ
Galatasaraylılar'ın, "Eren Derdiyok 4 gol, Fenerbahçe 3 gol" sataşmalarına maruz kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya attıkları 5 golle sadece Eren'i değil, sarı-kırmızılı ekibi de geçti. 4 hafta sonunda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray'ın ise 7 golü bulunuyor.
4 İSABETLİ ŞUT
İlk 3 haftada 13 isabetli şutta 3 gol bulan Fenerbahçe, dün akşam 4 isabetli şutta 3 gol buldu.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
Çak bir beşlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.