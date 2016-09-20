 Çak bir beşlik – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Çak bir beşlik

    Çak bir beşlik

    İlk 3 haftada sadece 1 puan alan ve taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler; De Souza, Ozan Tufan, Emenike, Sow ve İsmail ile farka koşup Süper Lig’e ‘Merhaba’ dedi.



    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçta sadece 1 puan alan , Kasımpaşa karşısında yumruğunu masaya vurdu ve 'Ben de varım' dedi. Maça oldukça istekli başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Ozan Tufan, 45+1'de ise Emenike ile birer gol bulan konuk ekip, devre arasına 3-0 önde girdi.

    İkinci yarıya istekli başlayan , Tunay'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye (1-3) indirerek, umutlandı ancak Sow'un 73 ve İsmail Köybaşı'nın 84. dakikadaki golüyle farkı açan , sahadan 5-1 galip ayrıldı. Bu sezonki ilk galibiyetine farklı skorla ulaşan Fenerbahçe Toto Süper Lig'de 45 maç aradan sonra bir karşılaşmada 5 gol birden attı.

    Sarı-lacivertli ekip, en son 2014-2015 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında rakip kaleye 5 gol birden yolladı. Ayrıca 4'üncü haftaya 16. sırada giren sarı-lacivertliler, 10. sıraya kadar yükseldi.

    G.SARAY'I GEÇTİ
    Galatasaraylılar'ın, "Eren Derdiyok 4 gol, Fenerbahçe 3 gol" sataşmalarına maruz kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya attıkları 5 golle sadece Eren'i değil, sarı-kırmızılı ekibi de geçti. 4 hafta sonunda Fenerbahçe 8 gol atarken, 'ın ise 7 golü bulunuyor.

    4 İSABETLİ ŞUT
    İlk 3 haftada 13 isabetli şutta 3 gol bulan Fenerbahçe, dün akşam 4 isabetli şutta 3 gol buldu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çak bir beşlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.