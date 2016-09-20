 Bu sezon bir ilk – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Bu sezon bir ilk

    Bu sezon bir ilk
    , deplasmanda 5-1 kazandığı maçında rakibine karşı ilk yarıda 3-0'lık üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, böylece bu sezon Süper Lig'de ilk yarıyı üç farklı önde geçen ilk takım oldu. Bu arada , Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazandı. Rakibine en son 2012-2013 sezonunun ilk yarısında oynanan maçta 2-0 kaybeden Kanarya, Paşa ile oynadığı 27 maçın 22'sini kazandı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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