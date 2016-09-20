Bu sezon bir ilk
Fenerbahçe, deplasmanda 5-1 kazandığı Kasımpaşa maçında rakibine karşı ilk yarıda 3-0'lık üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, böylece bu sezon Süper Lig'de ilk yarıyı üç farklı önde geçen ilk takım oldu. Bu arada Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazandı. Rakibine en son 2012-2013 sezonunun ilk yarısında oynanan maçta 2-0 kaybeden Kanarya, Paşa ile oynadığı 27 maçın 22'sini kazandı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
Bu sezon bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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