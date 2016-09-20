 Bitirim ikili – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    Bir sezonluk aradan sonra yeniden ’de buluşan Emmanuel Emenike ve Moussa Sow, dün gece resmen ’yı bitirdi! İki yıldız da ligde siftah yaptı.

    'de 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında birlikte forma giyen Emmanuel Emenike ve Moussa Sow, dün akşamki maçının yıldızları oldu. Al Ain ve West Ham'da bir sezonu kiralık geçiren Emenike, attığı golle uzun süren suskunluğunu bozarken yaptığı iki asistle de skora direkt katkı sağladı. Kasımpaşa karşılaşmasının 11. dakikasında Josef de Souza'nın attığı ilk golün asistini yapan Emenike, ilk yarının son dakikalarında Jeremain Lens'in pasında topu filelere göndererek Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü attı. Nijeryalı yıldız, 73'te de Sow'a "Al da at" dercesine bir pas verip ikinci asistini yaptı.

    G.SARAY'I GEÇTİ
    Galatasaraylılar'ın, "Eren Derdiyok 4 gol, 3 gol" sataşmalarına maruz kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya attıkları 5 golle sadece Eren'i değil, sarı-kırmızılı ekibi de geçti. 4 hafta sonunda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray'ın ise 7 golü bulunuyor.

    SOW KALDIĞI YERDEN...
    Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda elendiği ile oynanan iki maçta üç gol atan Emenike, 47 gün sonra golle buluştu.

    Geçen sezon başında 16 milyon euro'ya gittiği Dubai'nin Al-Ahli takımından kiralık geri dönen Sow ise dün 71'de 'in yerine oyuna girdi. Senegalli, F.Bahçe'deki yeni döneminde ilk golünü attı. Sarı-lacivertli formayla son golünü 14 Ağustos 2015'te (geçen sezon) 2-0 kazanılan maçta Eskişehir'e atan yıldız futbolcu, 402 günlük aradan sonra F.Bahçeliler'in yüzünü güldürdü.

    YUMRUKLAR KONUŞTU!
    Emenike golünü attı, klasikleşen sevinçleri için kulübedeki Sow'a koştu... İkili karşı karşıya gelip, ringdeki boksör misali birbirlerine yumruk atmaya çalışır gibi dans etti. Bu sevinci en son 2 Mayıs 2015'te Balıkesiri 4-3 yendikleri maçtan sonra yapmışlardı. ikili 1.5 yıl sonra yine yumruklarını konuşturdu. İkinci yarı oyuna giren Sow'un golünden sonra da saha içinde boks şov sürdü.

    EMENİKE: DAHA İYİSİ OLACAK
    5-1'LİK Kasımpaşa maçının yıldızı Emenike, karşılaşma sonunda "Buraya geri dönmüş olmak güzel. Moussa'nın dönmesi de güzel. Mutluyum" dedi. Nijeryalı yıldız, maçtaki performansını ise "Hâlâ en iyi seviyede değilim. En iyi performansım gelecek. Güzel bir galibiyet aldık" diye konuştu. Emenike, yaş ilerledikçe tecrübe kazandığını ve artık hayata daha güzel bakabildiğini de sözlerine ekledi.

    21. GOLÜ
    Emmanuel Emenike, Fenerbahçe formasıyla 74'üncü resmi maçına çıkarken gol sayısını 21'e yükseltti. Nijeryalı bu karşılaşmalarda 19 da asist yaptı. Moussa Sow ise 150'inci kez giydiği sarı-lacivertli formayla 60'ıncı kez ağları sarstı. Senegalli golcü, 29 da gol pası verdi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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