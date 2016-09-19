Samandıra'ya çıkarma
Tesislere giderek oyuncularla bir toplantı yapan Yıldırım, “Camia hepinize kırgın. Sizin söyleyecek tek bir lafınız yok. Galibiyet serisine başlayın” dedi. Yıldırım, teknik direktör Advocaat’ı da “Oyuncuları basının önüne atma. Eleştireceksen bunu burada, tesislerde yap. Sana güveniyorum” diyerek uyardı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi dün akşam Samandıra'ya çıkarma yaptı. Kardeşi ve aynı zamanda asbaşkan olan Ali Yıldırım ile birlikte tesislere giden Yıldırım, önce futbolcularla ardından da teknik direktör Dick Advocaat ile bir toplantı yaparak ligdeki kötü gidişe bir an önce son verilmesini istedi. Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Camia hepinize kırgın. Ve sizin buna karşılık söyleyecek tek bir lafınız yok. Yarın (Bugün) çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız. Gelen tepkilerden siz de biz de hepimiz nasibimizi alıyoruz. Hepiniz kariyerli, önemli futbolcularsınız. Bu haftadan itibaren bir galibiyet serisine başlayacağınıza yürekten inanıyorum ve size güveniyorum" dediği kaydedildi.
DİCK ADVOCAAT'I DA UYARDI
Bu sezon ilk kez gittiği Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde duruma el koyan Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcuların ardından teknik direktör Dick Advocaat ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Başkanın Hollandalı teknik adam ile yaptığı toplantıda futbolcuları basının önüne atmamasını istediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalarda "Fenerbahçe'de üst seviye futbol oynayamayacak oyuncular var" diyen Advocaat ile görüşen Aziz Yıldırım'ın, "Futbolcuları eleştireceksen bunu burada tesis içinde yap" diyerek uyardığı kaydedildi. Başkan ayrıca Advocaat'a güvendiğini de sözlerine ekledi.
Emre BOL
DİCK ADVOCAAT'I DA UYARDI
Bu sezon ilk kez gittiği Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde duruma el koyan Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcuların ardından teknik direktör Dick Advocaat ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Başkanın Hollandalı teknik adam ile yaptığı toplantıda futbolcuları basının önüne atmamasını istediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalarda "Fenerbahçe'de üst seviye futbol oynayamayacak oyuncular var" diyen Advocaat ile görüşen Aziz Yıldırım'ın, "Futbolcuları eleştireceksen bunu burada tesis içinde yap" diyerek uyardığı kaydedildi. Başkan ayrıca Advocaat'a güvendiğini de sözlerine ekledi.
Emre BOL
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Samandıra'ya çıkarma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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