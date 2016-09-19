 Samandıra'ya çıkarma – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Samandıra'ya çıkarma

    Samandıra'ya çıkarma

    Tesislere giderek oyuncularla bir toplantı yapan Yıldırım, “Camia hepinize kırgın. Sizin söyleyecek tek bir lafınız yok. Galibiyet serisine başlayın” dedi. Yıldırım, teknik direktör Advocaat’ı da “Oyuncuları basının önüne atma. Eleştireceksen bunu burada, tesislerde yap. Sana güveniyorum” diyerek uyardı.

    Başkanı , sarı-lacivertli takımın ile oynayacağı maç öncesi dün akşam Samandıra'ya çıkarma yaptı. Kardeşi ve aynı zamanda asbaşkan olan Ali Yıldırım ile birlikte tesislere giden Yıldırım, önce futbolcularla ardından da teknik direktör Dick Advocaat ile bir toplantı yaparak ligdeki kötü gidişe bir an önce son verilmesini istedi. Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Camia hepinize kırgın. Ve sizin buna karşılık söyleyecek tek bir lafınız yok. Yarın (Bugün) çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız. Gelen tepkilerden siz de biz de hepimiz nasibimizi alıyoruz. Hepiniz kariyerli, önemli futbolcularsınız. Bu haftadan itibaren bir galibiyet serisine başlayacağınıza yürekten inanıyorum ve size güveniyorum" dediği kaydedildi.

    DİCK ADVOCAAT'I DA UYARDI
    Bu sezon ilk kez gittiği Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde duruma el koyan Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcuların ardından teknik direktör Dick Advocaat ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Başkanın Hollandalı teknik adam ile yaptığı toplantıda futbolcuları basının önüne atmamasını istediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalarda "'de üst seviye oynayamayacak oyuncular var" diyen Advocaat ile görüşen Aziz Yıldırım'ın, "Futbolcuları eleştireceksen bunu burada tesis içinde yap" diyerek uyardığı kaydedildi. Başkan ayrıca Advocaat'a güvendiğini de sözlerine ekledi.

    Emre BOL
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samandıra'ya çıkarma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.