Olmak ya da olmamak
Tarihinin en kötü lig startını veren Kanarya’nın rakibi, lig sonuncusu Kasımpaşa. Puan kaybı, henüz 4 hafta geçmesine rağmen F.Bahçe’yi zirveden çok uzaklaştıracak, yeni krizler patlak verecek. Galibiyet ise hayat öpücüğü olacak.
Ligde ilk üç haftada 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Her iki takımda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Tıpkı Fenerbahçe gibi 1 puanı olan ve averajla ligin dibine demir atan Paşa, yeni hocası Kemal Özdeş'le ilk maçına çıkacak. Alacağı en az 1 puan Kasımpaşa'ya büyük moral olacak.
NEFES ALDIRACAK
Kasımpaşa'nın kaybetmesi anlaşılabilir bir durum; ancak Kanarya'da durum daha farklı. Karşılaşmanın önemi Fenerbahçe için belki de daha büyük. Galibiyet, camiaya nefes aldıracak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular üzerindeki baskı kalkacak, zirveyle puan farkının makul seviyede kalması sağlanacak.
ADVOCAAT TARTIŞILIR
Sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde nelerin olabileceğini tahmin etmek şimdiden zor olsa da Advocaat'ın koltuğunun tartışılır hale geleceği kesin. Birçok yıldız daha da tartışılacak. Muhtemel bir puan kaybında taraftarın buna nasıl reaksiyon vereceğini kestirmek de zor. Özetle; Fenerbahçe bugün henüz ligde 4 hafta geçmesine rağmen olmak ya da olmamak maçına çıkıyor...
FENER 7'DE 7 YAPTI
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.
PAŞA, 13 MAÇTA GOL DAHİ ATAMADI
Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.
NEFES ALDIRACAK
Kasımpaşa'nın kaybetmesi anlaşılabilir bir durum; ancak Kanarya'da durum daha farklı. Karşılaşmanın önemi Fenerbahçe için belki de daha büyük. Galibiyet, camiaya nefes aldıracak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular üzerindeki baskı kalkacak, zirveyle puan farkının makul seviyede kalması sağlanacak.
ADVOCAAT TARTIŞILIR
Sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde nelerin olabileceğini tahmin etmek şimdiden zor olsa da Advocaat'ın koltuğunun tartışılır hale geleceği kesin. Birçok yıldız daha da tartışılacak. Muhtemel bir puan kaybında taraftarın buna nasıl reaksiyon vereceğini kestirmek de zor. Özetle; Fenerbahçe bugün henüz ligde 4 hafta geçmesine rağmen olmak ya da olmamak maçına çıkıyor...
FENER 7'DE 7 YAPTI
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.
PAŞA, 13 MAÇTA GOL DAHİ ATAMADI
Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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