Olmak ya da olmamak









Tarihinin en kötü lig startını veren Kanarya’nın rakibi, lig sonuncusu Kasımpaşa. Puan kaybı, henüz 4 hafta geçmesine rağmen F.Bahçe’yi zirveden çok uzaklaştıracak, yeni krizler patlak verecek. Galibiyet ise hayat öpücüğü olacak. Fenerbahçe, bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Her iki takımda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Tıpkı Kemal Özdeş'le ilk maçına çıkacak. Alacağı en az 1 puan



NEFES ALDIRACAK

Kasımpaşa'nın kaybetmesi anlaşılabilir bir durum; ancak Kanarya'da durum daha farklı. Karşılaşmanın önemi Galibiyet, camiaya nefes aldıracak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular üzerindeki baskı kalkacak, zirveyle puan farkının makul seviyede kalması sağlanacak.



ADVOCAAT TARTIŞILIR

Sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde nelerin olabileceğini tahmin etmek şimdiden zor olsa da Advocaat'ın koltuğunun tartışılır hale geleceği kesin. Birçok yıldız daha da tartışılacak. Muhtemel bir puan kaybında taraftarın buna nasıl reaksiyon vereceğini kestirmek de zor. Özetle; Fenerbahçe bugün henüz ligde 4 hafta geçmesine rağmen olmak ya da olmamak maçına çıkıyor...



FENER 7'DE 7 YAPTI

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.



PAŞA, 13 MAÇTA GOL DAHİ ATAMADI

Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi. Ligde ilk üç haftada 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen, bugün'nda'nın konuğu oluyor. Her iki takımda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Tıpkı Fenerbahçe gibi 1 puanı olan ve averajla ligin dibine demir atan Paşa, yeni hocasıle ilk maçına çıkacak. Alacağı en az 1 puan Kasımpaşa 'ya büyük moral olacak.Kasımpaşa'nın kaybetmesi anlaşılabilir bir durum; ancak Kanarya'da durum daha farklı. Karşılaşmanın önemi Fenerbahçe için belki de daha büyük.Yönetim, teknik heyet ve futbolcular üzerindeki baskı kalkacak, zirveyle puan farkının makul seviyede kalması sağlanacak.Sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde nelerin olabileceğini tahmin etmek şimdiden zor olsa da Advocaat'ınBirçok yıldız daha da tartışılacak.bir puan kaybında taraftarın buna nasıl reaksiyon vereceğini kestirmek de zor. Özetle; Fenerbahçe bugün henüz ligde 4 hafta geçmesine rağmenmaçına çıkıyor...Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde'dan boşalan teknik direktörlük görevine'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi. 19 Eylül 2016, Pazartesi Güncelleme: 02:27 Etiketler: Fenerbahçe, kasımpaşa, Fenerbahçe