Moussa Sow: Ben bu baskıya alışığım
F.Bahçe'de iki resmi maçta henüz golle tanışamayan Moussa Sow da eleştirilerden nasibini alan oyunculardan. Dick Advocaat'ın "Forvet olduğunu duydum" diyerek şaşırttığı Senegalli forvet, "Ben bu baskıya alışığım. Bizim görevimiz sahada işimizi en iyi şekilde yapmak" şeklinde konuştu. Sow, bugünlerde en çok ihtiyaç duydukları şeyin "şans" olduğunu sözlerine ekledi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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