 Moussa Sow: Ben bu baskıya alışığım – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Moussa Sow: Ben bu baskıya alışığım

    Moussa Sow: Ben bu baskıya alışığım
    F.Bahçe'de iki resmi maçta henüz golle tanışamayan Moussa Sow da eleştirilerden nasibini alan oyunculardan. Dick Advocaat'ın "Forvet olduğunu duydum" diyerek şaşırttığı Senegalli forvet, "Ben bu baskıya alışığım. Bizim görevimiz sahada işimizi en iyi şekilde yapmak" şeklinde konuştu. Sow, bugünlerde en çok ihtiyaç duydukları şeyin "şans" olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moussa Sow: Ben bu baskıya alışığım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.