Moussa Sow: Ben bu baskıya alışığım

F.Bahçe'de iki resmi maçta henüz golle tanışamayan Moussa Sow da eleştirilerden nasibini alan oyunculardan. Dick Advocaat'ın "Forvet olduğunu duydum" diyerek şaşırttığı Senegalli forvet, "Ben bu baskıya alışığım. Bizim görevimiz sahada işimizi en iyi şekilde yapmak" şeklinde konuştu. Sow, bugünlerde en çok ihtiyaç duydukları şeyin "şans" olduğunu sözlerine ekledi.