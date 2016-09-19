Mahmut Uslu'dan Eren Derdiyok itirafı
Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Kasımpaşa'yı 5-1 yendikleri maç sonrası Telegol programına çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok ile ilgili de itirafta bulundu.
Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Telegol programına konuşan Uslu, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etmek istediklerini ancak Aziz Yıldırım'ı ikna etmekte zorlandıklarını açıkladı. Hakemler hakkında sert açıklamalar yapan Uslu, "TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyorlar" ifadelerini kullandı.
İşte Uslu'nun açıklamalar:
"TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim.Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek herkes!"
"Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı."
"TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim.Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek herkes!"
"Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı."
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur 6 yıldır gol atamayan adam bile kasımpaşaya gol atıyorsa siz düşünün kasımpaşanın halini :D
- Divan kurulu toplanıyor
Toplam 4
Yorum
25 yıllık Galatasaray'lı Başkanım devre arası Dimitar Berbatov'u alalım kendisi şu an boşta. 3. bir santrafor gerekiyor.
- Fener Paşa'ya patladı
Toplam 9
Yorum
sandor yapmak ve diye düşünüyorumdan başka kelime dağarcığı olmayan demogoglar TV 'lerde üfürdükçe üfürüyorlar. Yine abuk-subuk şeyler söylüyorlar.FENER demogogları feci üzmüş.
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