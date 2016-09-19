Mahmut Uslu'dan Eren Derdiyok itirafı

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Telegol programına konuşan Uslu, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etmek istediklerini ancak Aziz Yıldırım'ı ikna etmekte zorlandıklarını açıkladı. Hakemler hakkında sert açıklamalar yapan Uslu, "TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyorlar" ifadelerini kullandı.



İşte Uslu'nun açıklamalar:

"TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim.Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek herkes!"

"Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı."

"TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim.Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek herkes!"

"Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı."