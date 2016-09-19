 Mahmut Uslu'dan Eren Derdiyok itirafı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    'dan Eren Derdiyok itirafı

    Mahmut Uslu'dan Eren Derdiyok itirafı

    Fenerbahçeli yönetici , 'yı 5-1 yendikleri maç sonrası Telegol programına çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken 'da forma giyen Eren Derdiyok ile ilgili de itirafta bulundu.

    Fenerbahçeli yönetici , maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Telegol programına konuşan Uslu, 'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etmek istediklerini ancak 'ı ikna etmekte zorlandıklarını açıkladı. Hakemler hakkında sert açıklamalar yapan Uslu, " ve hakemler 'ı kolluyorlar" ifadelerini kullandı.

    İşte Uslu'nun açıklamalar:

    "TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim.Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek herkes!"

    "Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı."

    "TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim.Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçip şampiyon olacağız. Herkes görecek herkes!"

    "Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı."

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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