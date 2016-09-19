Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
“Eleştiri tabii ki olacak; kötü oynayan oyuncuyu, takımı eleştireceksin. Ama yıpratmaya gerek yok. Kaybettiğimiz puanlar önemli değil, lig uzun. Geçen yıl ikinci olduk, en önemli rakibimiz beşinci altıncı oldu. Nasıl ikinci olduğumuzu herkes biliyor. Lütfen bizim maçlarımızı ve hakemleri irdelesinler”
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, futbol takımına son dönemde yapılan eleştiriler üzerine FB TV'den açıklamalar yaptı. Uslu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: "Üç maçta 7 top kalemize geldi ve bunun 5'i gol oldu. Senin 6 tane topun kaleden dönecek. Bunlar tabii bütün sezonun istatistiğine yansıyamaz. Toparlanacağımıza inanıyorum. Eleştiri tabii ki olacak. Kötü oynayan oyuncuyu, takımı eleştireceksin. Ama yıpratmaya gerek yok. Biz inşallah şampiyon olacağız, ben ona inanıyorum. Kaybettiğimiz 5-6 puan önemli değil, Türkiye Ligi çok uzun.
TÜRKİYE'DE ZORYA GİBİSİ VAR MI?
Avrupa Ligi'nde de Zorya'yı herkes hor görüyor. Doğrudur, oyuncular aylık 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar alıyorlar. Kimse şunu düşünmüyor, Manchester United 300-400 milyon pound'luk takım, 25 milyon pound'luk Feyenoord'a yenildi. Zorya elbette bizim oyuncuların kalitesinde değil ama 4 yıldır aynı takım, 7 yıldır aynı antrenörle çalışmış bir ekipten bahsediyoruz. Türkiye'de böyle uzun süre antrenörle çalışmış bir takım var mı?
Geçen yıl başarısız diyorlar, ikinci olduk. En önemli rakibimiz beşinci, altıncı oldu. Bizim nasıl ikinci olduğumuzu da herkes biliyor. Biz galibiyet almayınca üstümüze geliyorlar. Efendice söylemeye çalışıyorum, çünkü hemen ceza vermeye çalışıyorlar. Lütfen bizim maçları ve hakemleri irdelesinler…"
KAPASİTELERİ BU KADAR OLABİLİR
Uslu, bazı oyuncuların haksız yere acımasızca eleştirildiğini de belirtip, "Antrenmanların dışında bu çocuklar Samandıra'da yaşıyorlar. Daha ne yapabilirler? Kapasiteleri bu kadar olabilir; aşacaklar biz inanıyoruz. 4-5 tane genç oyuncumuz var. Şu an hiç oynamayan İsmail dahil çok iyi oynayacaklarına biz inanıyoruz. Birkaç hafta sabretmeliyiz" dedi.
TÜRKİYE'DE ZORYA GİBİSİ VAR MI?
Avrupa Ligi'nde de Zorya'yı herkes hor görüyor. Doğrudur, oyuncular aylık 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar alıyorlar. Kimse şunu düşünmüyor, Manchester United 300-400 milyon pound'luk takım, 25 milyon pound'luk Feyenoord'a yenildi. Zorya elbette bizim oyuncuların kalitesinde değil ama 4 yıldır aynı takım, 7 yıldır aynı antrenörle çalışmış bir ekipten bahsediyoruz. Türkiye'de böyle uzun süre antrenörle çalışmış bir takım var mı?
Geçen yıl başarısız diyorlar, ikinci olduk. En önemli rakibimiz beşinci, altıncı oldu. Bizim nasıl ikinci olduğumuzu da herkes biliyor. Biz galibiyet almayınca üstümüze geliyorlar. Efendice söylemeye çalışıyorum, çünkü hemen ceza vermeye çalışıyorlar. Lütfen bizim maçları ve hakemleri irdelesinler…"
KAPASİTELERİ BU KADAR OLABİLİR
Uslu, bazı oyuncuların haksız yere acımasızca eleştirildiğini de belirtip, "Antrenmanların dışında bu çocuklar Samandıra'da yaşıyorlar. Daha ne yapabilirler? Kapasiteleri bu kadar olabilir; aşacaklar biz inanıyoruz. 4-5 tane genç oyuncumuz var. Şu an hiç oynamayan İsmail dahil çok iyi oynayacaklarına biz inanıyoruz. Birkaç hafta sabretmeliyiz" dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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