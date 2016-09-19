 Kendiniz için oynayın – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kendiniz için oynayın

    Kendiniz için oynayın

    F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, maçından galibiyet isterken, “Bunu yaparak kendinize de yardımcı olun” dedi.

    maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan hazırlıklarını tamamlarken, takımının başında henüz bir lig maçında 3 puanla tanışamayan Dick Advocaat öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Hollandalı teknik adam, telafisi olmayan bir mücadeleye çıkacaklarını tüm takıma aktarırken, "Sanırım galip gelmek zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmama gerek yok. Elbette ki takımın kazanması için oynayacağız, taraftarımızı sevindirmek için oynayacağız; ancak unutmayın ki bu maç sizin için de önem taşıyor. Kendiniz için de oynamalısın" dedi.

    Maç sonraları zaman zaman futbolcularını hedef alan açıklamalar yapan Advocaat, buna takılmamalarını futbolcularına iletmeyi de ihmal etmezken, "Ben sadece F.Bahçe'nin yararına konuşmaya çalışıyorum. Kişileri hedef almıyorum. Bu konuşmaları yapmak benim işimin bir parçası. Siz de sadece işinizi yapın, diğer işleriz yönetime ve bana bırakın" diye konuştu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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