Kendiniz için oynayın
F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Kasımpaşa maçından galibiyet isterken, “Bunu yaparak kendinize de yardımcı olun” dedi.
Kasımpaşa maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken, takımının başında henüz bir lig maçında 3 puanla tanışamayan Dick Advocaat öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Hollandalı teknik adam, telafisi olmayan bir mücadeleye çıkacaklarını tüm takıma aktarırken, "Sanırım galip gelmek zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmama gerek yok. Elbette ki takımın kazanması için oynayacağız, taraftarımızı sevindirmek için oynayacağız; ancak unutmayın ki bu maç sizin için de önem taşıyor. Kendiniz için de oynamalısın" dedi.
Maç sonraları zaman zaman futbolcularını hedef alan açıklamalar yapan Advocaat, buna takılmamalarını futbolcularına iletmeyi de ihmal etmezken, "Ben sadece F.Bahçe'nin yararına konuşmaya çalışıyorum. Kişileri hedef almıyorum. Bu konuşmaları yapmak benim işimin bir parçası. Siz de sadece işinizi yapın, diğer işleriz yönetime ve bana bırakın" diye konuştu.
Maç sonraları zaman zaman futbolcularını hedef alan açıklamalar yapan Advocaat, buna takılmamalarını futbolcularına iletmeyi de ihmal etmezken, "Ben sadece F.Bahçe'nin yararına konuşmaya çalışıyorum. Kişileri hedef almıyorum. Bu konuşmaları yapmak benim işimin bir parçası. Siz de sadece işinizi yapın, diğer işleriz yönetime ve bana bırakın" diye konuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Kendiniz için oynayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.