 “Kafa”lara çare bulmalıyız – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    “Kafa”lara çare bulmalıyız

    “Kafa”lara çare bulmalıyız
    Üç lig maçında 5 gol yiyen , bunların 3'ünü kafa vuruşları sonucunda ağlarında gördü. Bu zaafın giderilmesi için özel çalışmalar yaptıran Advocaat, "1.90'lık adamlarımız arasından 1.70'lik futbolculardan kafa golü yememiz izah edilemez. Daha dikkatli olmalıyız" derken, Skrtel, Kjaer ve Neustadter'i de sık sık uyarıyor.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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