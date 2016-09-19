 İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!... – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...

    İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...

    İsmail Köybaşı formasıyla ilk golünü karşısında attı. İsmail Köybaşı Süper Lig'de son golünü 2010 yılında yine Kasımpaşa karşısında atmıştı.

    deplasmanda 'yı 5-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna girip gol bulan İsmail Köybaşı, uzun zaman sonra ligde gol bulmayı başardı.

    İsmail Köybaşı 6 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de gol attı. En son golünü 08.11.2010'da yine Kasımpaşa'ya atmıştı.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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