Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna girip gol bulan İsmail Köybaşı, uzun zaman sonra ligde gol bulmayı başardı.

İsmail Köybaşı 6 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de gol attı. En son golünü 08.11.2010'da yine Kasımpaşa'ya atmıştı.