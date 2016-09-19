İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
İsmail Köybaşı Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa karşısında attı. İsmail Köybaşı Süper Lig'de son golünü 2010 yılında yine Kasımpaşa karşısında atmıştı.
Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna girip gol bulan İsmail Köybaşı, uzun zaman sonra ligde gol bulmayı başardı.
İsmail Köybaşı 6 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de gol attı. En son golünü 08.11.2010'da yine Kasımpaşa'ya atmıştı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:12
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 7
Yorum
fb taraftar yok bence yönetim gitcek böyle teknik direktörler alınırmı oluyo ersun yada rıza çalınbay yabancı hocalar ligi tanıyanakadar lig bitiyor
- "Galibiyet serimiz başlıyor"
Toplam 28
Yorum
Kral Eğleniyor yürü Fenerin 10 numarası yürü atıyor ama gol değil palavra :))
- Samandıra'ya çıkarma
Toplam 57
Yorum
Kral Eğleniyor Bir takımın 10 numarası Alper Potuk ise o takımı direkt çöpe at :)))))))))))))))
İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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