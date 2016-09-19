Gençlerde tarih yazdı

İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden F.Bahçeli atletler; kızlarda birinci, erkeklerde ikinci oldu. Kızlarda cirit ve çekiç atmada birincilik elde eden, sekiz dalda ise yarışmayı ikinci bitiren F.Bahçe, toplamda 115 puanla zirveye çıktı. Erkeklerde ise gerisinde olduğu Britanya ekibi Shaftesbury'yi yakalayan sarı-lacivertliler, 4×400 yarışında rakibini geride bırakıp ilk sıraya yerleşti. Ancak 5 dakika sonra gelen diskalifiye kararıyla 2. sırada kaldı. F.Bahçe geçen yıl da İstanbul'daki yarışlarda kızlarda şampiyon, erkeklerde 2. olmuştu.



SİTEDEN KUTLAMA MESAJI

F.Bahçe Kulübü, gençlerin İspanya'da kazandığı başarılar için sporcularını siteden kutladı. Mesajda, "Tüm sporcularımızı, ailelerini, antrenörlerimizi, atletizm şube yöneticilerimizi başarılarından dolayı kutlar, kendilerine camiamıza ve ülkemize yaşattıkları bu başarı ve mutluluk için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.



KÜREKÇİLER DE ZİRVEDE

F.Bahçe Kürek Takımı, Büyükler Türkiye Şampiyonası Akademi Ligi Türkiye Kupası 1. Etap Yarışlarını hem erkekler hem de bayanlarda ilk sırada tamamladı. Yarışlara 35 sporcuyla katılan F.Bahçe, erkeklerde 52, bayanlarda ise 36 puan toplayarak, 1. Etabı ilk sırada tamamladı.