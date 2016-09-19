"Galibiyet serimiz başlıyor"
“Maç kaybedince dünya başımıza yıkılıyor” diyen Alper, bugünkü Kasımpaşa mücadelesiyle galibiyet serisi başlatacaklarını dile getirdi. Taraftardan destek istedi.
F.Bahçe'nin çalışkan ismi Alper Potuk, başarılı olmak için ekstra performans sergilediklerini belirtip galibiyet serisine başlayacaklarını dile getirdi. FB TV'ye konuşan Alper, "Kasımpaşa maçında 3 puan serisine başlamak istiyoruz. Takım olarak yemek yedik. Orada da bu konuyu konuştuk" dedi. Özel çalışmalara önem verdiklerini ve zamanlarının çoğunu tesislerde geçirdiklerini ifade eden Alper, "Antrenmanların 2-3 saat öncesi tesiste olmaya çalışıyoruz. Orada bireysel çalışıyoruz. Antrenman sonrasında da ekstra çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
TARAFTARIMIZI ÜZDÜK
"Maç kaybedince dünya başımıza yıkılıyor. Çok üzülüyoruz" diyen futbolcu, taraftarlarla ilgili de şöyle dedi: "Onlar en önemli gücümüz. Her maç, ilk önce taraftarlar kaç bin kişi olacak diye konuşuyoruz. Taraftarımıza kötü günler yaşattık. Onların desteğiyle zorlukları aşarız. F.Bahçeliler cefakardır. Arkamızda dursunlar."
MESSİ BİLE BİR ŞEY YAPAMAZ!
Takım oyununun önemine değinen Alper Potuk, "Dünyanın hiçbir yerinde kimse bireysel bir şey yapamaz. Messi mesela. Kendi milli takımında Barcelona'daki gibi başarılı maçlar çıkaramıyor. Takım oyunu çok önemli. Takım olarak Zorya maçının son dakikasında attığımız golün ardından şansımızın döndüğüne inanıyorum" şeklinde konuştu.
TARAFTARIMIZI ÜZDÜK
"Maç kaybedince dünya başımıza yıkılıyor. Çok üzülüyoruz" diyen futbolcu, taraftarlarla ilgili de şöyle dedi: "Onlar en önemli gücümüz. Her maç, ilk önce taraftarlar kaç bin kişi olacak diye konuşuyoruz. Taraftarımıza kötü günler yaşattık. Onların desteğiyle zorlukları aşarız. F.Bahçeliler cefakardır. Arkamızda dursunlar."
MESSİ BİLE BİR ŞEY YAPAMAZ!
Takım oyununun önemine değinen Alper Potuk, "Dünyanın hiçbir yerinde kimse bireysel bir şey yapamaz. Messi mesela. Kendi milli takımında Barcelona'daki gibi başarılı maçlar çıkaramıyor. Takım oyunu çok önemli. Takım olarak Zorya maçının son dakikasında attığımız golün ardından şansımızın döndüğüne inanıyorum" şeklinde konuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
"Galibiyet serimiz başlıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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